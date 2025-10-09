Первоклассница попала на операционный стол с гнойными лёгкими из-за семечек

Врачи детской больницы имени Г.Н. Сперанского провели сложную операцию по спасению первоклассницы, у которой в лёгком застряла скорлупа семечки. У пациентки было затруднённое дыхание. Медицинское обследование выявило критическую ситуацию: инородное тело глубоко внедрилось в дыхательную систему, вызывая опасные осложнения.

В лёгкое первоклассницы попала шелуха семечки. Фото © Telegram/ Московская медицина

Компьютерная томография показала, что скорлупа семечки буквально врослась в третий субсегмент правого лёгкого, спровоцировав бронхоэктаз — тяжёлое поражение бронхов с накоплением гнойного содержимого. Врачи провели прецизионную операцию: сначала очистили бронхи от гноя, затем с помощью эндоскопической техники аккуратно извлекли инородный объект.

«Девочка уже хорошо себя чувствует. При выписке мы ей пояснили, что нужно будет пройти позже контрольную бронхоскопию, которая покажет насколько пострадало легкое и понадобится ли дальнейшее лечение», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Дмитрий Еремин.

