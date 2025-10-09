Комплексный подход: Эксперт оценил идею диагностики репродуктивного здоровья у детей

Осенью в России может быть запущена система диагностики репродуктивного потенциала, начиная с шестилетнего возраста. О потенциальных преимуществах и рисках этой меры, призванной противодействовать убыли населения, в интервью RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

«Основная цель инициативы — борьба с депопуляцией путём выявления и коррекции факторов риска бесплодия. Бесплодие, наблюдаемое в последние годы, становится одной из значимых причин снижения рождаемости из-за экологических, социальных и экономических факторов», — поделился Якубович.

По словам специалиста, своевременное обнаружение таких проблем, как крипторхизм у мальчиков, способно сохранить фертильность. Однако Якубович подчеркнул, что для решения демографического кризиса недостаточно лишь медицинских мер, поскольку на рождаемость также влияют экономические условия, карьерные амбиции молодых людей и распространение установок на малодетность.

Эксперт добавил, что реализация программы потребует значительных ресурсов на оборудование и подготовку кадров, что создаст сложности в условиях дефицита бюджета. При этом он признал, что профилактические осмотры в долгосрочной перспективе могут быть экономически выгоднее, чем дорогостоящие процедуры ЭКО. Ещё одной проблемой может стать усугубление медицинского неравенства, поскольку в отдалённых регионах доступ к качественной диагностике часто ограничен.

Таким образом, инициатива требует комплексного подхода, учитывающего не только медицинские, но и социальные аспекты. Её успех зависит от акцента на заботе о ребёнке, а не на демографических показателях, однако даже в этом случае она не станет единственным решением проблем с рождаемостью.

Ранее Life.ru сообщил, что средний возраст возникновения приобретённого бесплодия у мужчин в России значительно снизился и теперь находится в диапазоне от 24 до 30 лет. Представители поколения Z столкнулись с серьёзными угрозами для здоровья, ключевыми из которых являются популярность электронных сигарет, хронический стресс и малоподвижный образ жизни.