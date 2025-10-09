«Сама идея неплохая»: Кравцов высказался об обязательных отработках для выпускников педвузов

Введение обязательной отработки для выпускников педагогических вузов в ближайшее время не планируется. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его мнению, эффективнее расширить целевой набор студентов, чтобы решить кадровый дефицит в школах.

Минпросвещения не планирует вводить обязательную отработку для педагогов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Я когда-то сам заканчивал педагогический университет, работал в школе, но, наверное, здесь всё-таки надо расширять механизм целевого приёма под конкретные школы», — отметил Кравцов.

Идею обязательной отработки для выпускников педагогических вузов глава Минпросвещения оценил как потенциально неплохую, но требующую детального анализа и взвешенного подхода к реализации. Он обратил внимание, что педагогические направления по-прежнему привлекают абитуриентов, о чём свидетельствует высокий конкурс. Вместо обязательной отработки Кравцов предложил усилить целевой прием, чтобы уже на этапе поступления увязать студентов с конкретными школами.

Ранее в Госдуме предложили смягчить новые правила для выпускников медицинских вузов, исключив обязательное наставничество для фармацевтов и стоматологов. Инициатива прозвучала на заседании комитета по охране здоровья при обсуждении законопроекта Минздрава об изменениях в медицинском образовании. В последней версии документа предусматривалось, что выпускники бюджетных мест медицинских и фармацевтических специальностей должны будут заключить целевые договоры и отработать три года под руководством наставника для допуска к аккредитации.