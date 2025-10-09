Ушаков ответил на вопрос о контактах России и США
Ушаков: Россия и США продолжают контактировать
Обложка © ТАСС / Александр Казаков / пресс-служба президента РФ
Российская сторона поддерживает диалог с правительством США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».
Ранее сообщалось, что российская и американская стороны готовятся к третьему раунду переговоров, призванных наладить отношения между странами и снять напряжённость. Встреча запланирована на осень, точные сроки которой ещё уточняются.
