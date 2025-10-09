Тренер сборной США раскрыл количество квот для российских лыжников на ОИ-2026

Главный тренер американской сборной по лыжным гонкам Крис Гровер, также курирующий программу развития этого вида спорта, поделился своим видением ситуации с участием российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. В подкасте Race Ready он выразил мнение, что при благоприятном исходе для России, ей, скорее всего, будет выделено всего две квоты – по одной для мужчин и женщин.