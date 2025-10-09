Тренер сборной США раскрыл количество квот для российских лыжников на ОИ-2026
Главный тренер американской сборной по лыжным гонкам Крис Гровер, также курирующий программу развития этого вида спорта, поделился своим видением ситуации с участием российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. В подкасте Race Ready он выразил мнение, что при благоприятном исходе для России, ей, скорее всего, будет выделено всего две квоты – по одной для мужчин и женщин.
«Олимпийская квота России в случае допуска составит два человека — мужчина и женщина», — сказал Гровер.
Напомним, с 2022 года российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS. Вопрос о их возможном допуске к крупным стартам будет решаться советом федерации в октябре. Участие российских лыжников в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии (6-22 февраля) пока неясно.
Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) проголосовал за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Это решение предоставляет российским паралимпийцам право вновь участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с государственной символикой.
