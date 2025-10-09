Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 09:25

Тренер сборной США раскрыл количество квот для российских лыжников на ОИ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Главный тренер американской сборной по лыжным гонкам Крис Гровер, также курирующий программу развития этого вида спорта, поделился своим видением ситуации с участием российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. В подкасте Race Ready он выразил мнение, что при благоприятном исходе для России, ей, скорее всего, будет выделено всего две квоты – по одной для мужчин и женщин.

«Олимпийская квота России в случае допуска составит два человекамужчина и женщина», — сказал Гровер.

Напомним, с 2022 года российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS. Вопрос о их возможном допуске к крупным стартам будет решаться советом федерации в октябре. Участие российских лыжников в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии (6-22 февраля) пока неясно.
FIS отложила решение: Судьба российских лыжников на Кубке мира остаётся неопределённой
FIS отложила решение: Судьба российских лыжников на Кубке мира остаётся неопределённой

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) проголосовал за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Это решение предоставляет российским паралимпийцам право вновь участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с государственной символикой.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar