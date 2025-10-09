Чиновница из Франции извинилась перед гражданами за политический цирк

На фоне очередного витка внутренней турбулентности, исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше выступила с беспрецедентным заявлением, по сути, извинившись перед нацией за происходящее.

В интервью для радиостанции Ici Nord она выразила глубокое сожаление по поводу политического хаоса, который сотрясает страну. Министр признала, что, разделяя чувства многих граждан, она сама опечалена тем, что назвала «цирком», развернувшимся на политической арене. По её словам, она ощущает волну гнева, фрустрации и усталости среди населения, и ее единственной целью остается поиск выхода из этой затянувшейся кризисной ситуации.

Панье-Рюнаше подчеркнула, что результаты двухдневных политических консультаций должны послужить своего рода компасом, который укажет путь к необходимой стабилизации обстановки во Франции.

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Сообщается, что официальное уведомление о его отставке уже направлено президенту.