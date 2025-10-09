Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 09:51

Почти 500 тел погибших от ударов ВСУ жителей найдены под Северодонецком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Члены Межведомственной рабочей группы приступили к эксгумации массового захоронения мирных жителей, погибших от ударов ВСУ под Северодонецком в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС представитель МРГ по взаимодействию со СМИ Сергей Белов.

Белов заявил, что о данном захоронении было известно ранее. Он пояснил, что полевая работа временно приостанавливалась, однако поисковая деятельность продолжалась, включая сбор информации о местах возможных захоронений и идентификацию ранее поднятых останков.

По словам представителя рабочей группы, в обнаруженном захоронении, расположенном на территории Луганской Народной Республики, могут находиться останки порядка 500 человек. Работы по извлечению и идентификации останков жертв украинской агрессии ведутся в рамках выполнения задач по увековечению памяти погибших мирных жителей.

«Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», — подчеркнул он.

На Украине людей принуждают становиться на колени при прохождении траурных кортежей
На Украине людей принуждают становиться на колени при прохождении траурных кортежей
Ранее сообщалось, что украинские формирования использовали фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении, применение которых запрещено. Международное гуманитарное право, включая Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции 1949 года, накладывает существенные ограничения на использование таких боеприпасов, как содержащие белый фосфор.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar