Члены Межведомственной рабочей группы приступили к эксгумации массового захоронения мирных жителей, погибших от ударов ВСУ под Северодонецком в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС представитель МРГ по взаимодействию со СМИ Сергей Белов.

Белов заявил, что о данном захоронении было известно ранее. Он пояснил, что полевая работа временно приостанавливалась, однако поисковая деятельность продолжалась, включая сбор информации о местах возможных захоронений и идентификацию ранее поднятых останков.

По словам представителя рабочей группы, в обнаруженном захоронении, расположенном на территории Луганской Народной Республики, могут находиться останки порядка 500 человек. Работы по извлечению и идентификации останков жертв украинской агрессии ведутся в рамках выполнения задач по увековечению памяти погибших мирных жителей.

«Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что украинские формирования использовали фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении, применение которых запрещено. Международное гуманитарное право, включая Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции 1949 года, накладывает существенные ограничения на использование таких боеприпасов, как содержащие белый фосфор.