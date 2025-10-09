Грязная Европа: Новые регуляции ЕС заставят жителей не мыться

Жители стран Евросоюза могут остаться без горячей воды с 2027 года из-за запрета на использование гафния и циркония — металлов, применяемых при производстве водонагревателей. Об этом сообщил Financial Times.

Еврокомиссия могла не учесть, что вода используется не только в бытовых системах, но и в водонагревателях, а также проигнорировала предупреждения производителей. В результате с 2027 года под запрет попадут все устройства, в составе которых есть гафний и цирконий.

Альтернативные материалы — сталь и медь — допустимы к применению, однако стоят в четыре-пять раз дороже. Это может привести к росту цен на нагревательное оборудование и ударить по кошелькам европейских потребителей.

Ранее Европейская комиссия приняла решение запретить использование вещества триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO), входящего в состав многих гель-лаков, из‑за его негативного влияния на репродуктивную систему человека. С 1 сентября 2025 года этот компонент официально вошёл в перечень запрещённых химикатов на территории ЕС. Решение коснётся не только европейских производителей и потребителей, но и международного рынка, так как TPO применяется в косметике по всему миру, включая Россию.