Издание Foreign Affairs утверждает, что Россия, проанализировав опыт конфликта на Украине, значительно усовершенствовала свои вооружённые силы.

По мнению авторов статьи, Москва, оставаясь вне поля зрения западных элит, сформировала комплексную систему подготовки, охватывающую как оборонно-промышленный комплекс, так и высшие учебные заведения и военнослужащих всех уровней командования. Это позволило разработать новую тактику ведения боя, которая уже интегрирована в учебные планы и наставления, а также создать более современное вооружение, в частности, усовершенствованные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В материале особо подчеркивается, что российская армия трансформировалась в структуру, которая способна не только адаптироваться в ходе текущего конфликта, но и эффективно готовиться к будущим высокотехнологичным военным действиям.

На этом фоне, как отмечает издание, Украина рискует столкнуться с увеличением потерь и усугублением сложностей. В заключение авторы текста выражают мнение, что вследствие этих российских преобразований, украинскую сторону, вероятно, ожидают новые неудачи в ближайшие месяцы, поскольку ей предстоит противостоять более оперативным и массированным атакам российских беспилотников.

Между тем российские силы продолжают достигать успехов в зоне СВО. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.