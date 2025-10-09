Московские предприятия производят медицинские средства для бойцов СВО

Столичные компании активно участвуют в производстве и поставке медицинских средств для оказания первой помощи военнослужащим в зоне СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В числе участников проекта «Сделано в Москве» есть предприятие, выпускающее полностью отечественные гемостатические жгуты турникетного типа для остановки артериальных кровотечений. С 2023 года компания передала в зону СВО более 35 тысяч таких изделий с необходимыми сертификатами качества и регистрационными удостоверениями.

Другой столичный производитель разработал медицинский спрей на основе наносеребра для обработки слизистых оболочек и кожи. По данным компании, эффективность раствора превышает мировые аналоги, а военнослужащие отмечают удобство его применения в полевых условиях.

Также столичные предприятия, пользующиеся поддержкой ГБУ «Малый бизнес Москвы», направляют в зону СВО антисептики, средства личной гигиены, репелленты и техническую воду. С 2022 года было передано около 20 тысяч посылок с гуманитарной помощью. Все поставки продукции осуществляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что волонтёр из Москвы Екатерина Фёдорова в 2023 году начала шить адаптивные подушки для госпиталя, а позже стала помогать ослепшим ветеранам СВО осваивать азбуку Брайля. В одной из палат она познакомилась с бойцом из Татарстана Максимом Козиным, который, по её словам, сумел выучить весь алфавит всего за месяц.