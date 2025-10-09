За несколько дней до начала специальной военной операции сын первого помощника Владимира Зеленского Никита Шефир оформил две элитные квартиры в Праге на свою чешскую компанию. Об этом сообщает RT, ссылаясь на полученные документы.

Пражская фирма Shelter Chief, единственным владельцем которой значился 25-летний Шефир, была зарегистрирована в начале декабря 2021 года для деятельности в сфере аренды недвижимости. Согласно данным издания, 9 февраля 2022 года уставный капитал этого юридического лица резко возрос с 20 тысяч крон до 45 миллионов крон, что эквивалентно 2,1 миллиона долларов на тот момент.

Увеличение произошло за счёт внесения в капитал недвижимости, а именно апартаментов и парковочных мест в престижном клубном доме Vila Bianca, расположенном в дипломатическом районе Праги Бубенеч. По мнению Павла Фельдмана, профессора и доктора политических наук из Академии труда и социальных отношений, история семьи Шефира иллюстрирует ещё один случай удачного применения «технологии кошелька» в украинских реалиях.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко* выступил с инициативой, призвав правительство Испании конфисковать виллу, владельцем которой является украинский блогер Анатолий Шарий. Парламентарий также озвучил конкретное предложение по дальнейшему использованию этого актива. Он заявил, что изъятую недвижимость целесообразно переоборудовать в так называемые «дома правды».

