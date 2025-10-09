Военэксперт предупредил о «Карибском кризисе 2.0» из-за «Томагавков» для Украины

Передача Украине американских крылатых ракет «Томагавк» может спровоцировать ситуацию, аналогичную Карибскому кризису, и вызовет жёсткие ответные меры со стороны России. Такое мнение в беседе с сайтом MK.Ru высказал военный аналитик Юрий Кнутов.

«Если это случится, то будет «Карибский кризис 2.0». Отвечать нам на это придётся очень жёстко. Потому что «Томагавки» — носители ядерного оружия, и размещение таких ракет возле наших границ — на территории Украины — ничем не отличается от размещения в своё время советских ракет на Кубе», — заявил Кнутов.

Эксперт отметил, что с военной точки зрения эти ракеты не столь значимы, однако их передача будет означать прямое вмешательство США в конфликт. По его словам, украинские военные не смогут самостоятельно работать с таким сложным оружием, так как американская сторона не станет делиться секретной информацией. Киеву, предположил Кнутов, доверят лишь охрану пусковых установок и функцию нажатия кнопки запуска.

Комментируя возможные ответные шаги Москвы, аналитик заявил, что жёсткость проявится как в дипломатических отношениях с Вашингтоном, так и в нанесении интенсивных ударов. Он уточнил, что уничтожению будут подвергнуты все объекты, используемые для транспортировки ракет, включая порт Одессы и железнодорожные станции на границе с Польшей. Кнутов подчеркнул, что порты Одессы в случае попытки размещения «Томагавков» будут стёрты с лица земли.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Позиция Владимира Путина в отношении планируемого решения США сводится к тому, что оно перечеркнет позитивные результаты в отношениях двух стран. Что касается военной составляющей, то специалисты оценивают потенциал упомянутых ракет как ограниченный, утверждая, что силы ПВО РФ в состоянии эффективно нейтрализовать угрозу со стороны «Томагавков».