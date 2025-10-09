В США заявили о сдвиге позиции Трампа по Украине из-за ракет «Томагавк»
WP: Возможная передача ракет «Томагавк» указывает на курс Трампа на эскалацию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Возможная передача Киеву дальнобойных ракет «Томагавк» может рассматриваться как попытка эскалации конфликта со стороны президента США Дональда Трампа. Если раньше американский лидер стремился к деэскалации и нормализации отношений с Россией, то теперь рассматривает возможность поставки серьёзного наступательного вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post.
«Если Трамп даст Украине зелёный свет на закупку ракет «Томагавк», это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон», — указано в статье.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.