В США заявили о сдвиге позиции Трампа по Украине из-за ракет «Томагавк»

Возможная передача Киеву дальнобойных ракет «Томагавк» может рассматриваться как попытка эскалации конфликта со стороны президента США Дональда Трампа. Если раньше американский лидер стремился к деэскалации и нормализации отношений с Россией, то теперь рассматривает возможность поставки серьёзного наступательного вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post.

«Если Трамп даст Украине зелёный свет на закупку ракет «Томагавк», это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон», — указано в статье.