Зеленский заявил, что не получал отказа о продаже ракет «Томагавк» от Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не сообщал ему о запрете на продажу ракет «Томагавк» Украине. По его словам, Вашингтон намерен рассмотреть этот вопрос с технической точки зрения.
В комментарии журналистам глава киевского режима отметил, что поднимал вопрос о «Томагавках» ещё во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена, но тогда он получил отказ.
«Это сейчас важный сигнал — усиление Украины всеми возможностями. И один из важных —«Томагавки». Такие вещи могут усилить Украину и заставить русских сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт будет влиять на возможность договориться потом, иметь план», — отметил Зеленский.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.
