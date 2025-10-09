Зеленский заявил, что не получал отказа о продаже ракет «Томагавк» от Трампа

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не сообщал ему о запрете на продажу ракет «Томагавк» Украине. По его словам, Вашингтон намерен рассмотреть этот вопрос с технической точки зрения.

В комментарии журналистам глава киевского режима отметил, что поднимал вопрос о «Томагавках» ещё во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена, но тогда он получил отказ.

«Это сейчас важный сигнал — усиление Украины всеми возможностями. И один из важных —«Томагавки». Такие вещи могут усилить Украину и заставить русских сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт будет влиять на возможность договориться потом, иметь план», — отметил Зеленский.