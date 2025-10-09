Рада разрешила отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО

Верховная рада Украины одобрила законопроект, разрешающий направление подразделений вооружённых сил за пределы страны. Документ, внесённый Владимиром Зеленским 22 сентября, предусматривает отправку военнослужащих в Турцию и Великобританию.

В тексте документа сообщается, что предлагается направить в Турцию 106 военнослужащих для службы на корвете ВМС «Гетман Иван Мазепа». Кроме того, планируется отправка в Британию 39 военнослужащих для каждого из противоминных кораблей — «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь» и «Геническ», а также 20 военнослужащих для управления дивизионом противоминных кораблей флотилии.

Как ранее пояснял министр обороны Денис Шмыгаль, данное решение необходимо для освоения украинскими военными сложной военной техники. Это уже второй подобный документ — в марте 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий нахождение подразделений ВСУ на территории других государств в период действия военного положения.

Ранее сообщалось о подписании Зеленским закона, учреждающего институт военного омбудсмена. Депутаты Рады выразили мнение, что данный законодательный акт не соответствует Конституции Украины. В функции нового уполномоченного будет входить рассмотрение обращений, осуществление проверок и идентификация системных недоработок в сфере гарантий прав участников боевых действий.