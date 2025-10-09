Герой России майор Андрей Митяшин в интервью «Красной звезде» сообщил, что российские военнослужащие неоднократно вступали в танковые бои. Он отметил, что его экипаж лично сталкивался с украинскими танками в поединках один на один, в том числе во время наступления на Донецком направлении.

«В 100 метрах показался окоп ВСУ, и — бах! Сработала мина прямо под пузом командирского танка. Сдают назад — сработала вторая мина. Танк застыл, «разутый», недвижим. Позади застыла наша техника, впереди — противник», — рассказал майор.

Он признался, что его жизнь висела на волоске, и лишь благодаря отваге экипажа второго танка, который под огнём прикрыл их отход, машина Митяшина, несмотря на повреждения, смогла выбраться из опасной зоны.

«Всё обошлось для всех благополучно, но урок был усвоен. Особенно жалко было боевую машину, танк был абсолютно новым. Я на нём проездил всего четыре дня», — заключил командир.

Между тем российские силы продолжают достигать успехов в зоне СВО. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.