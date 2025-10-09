Минцифры опровергло слухи о предстоящем ограничении Интернета

Министерство цифрового развития (Минцифры) опровергло информацию, циркулирующую в мессенджерах, якобы исходящую от ведомства и касающуюся планов по ограничению доступа к сети.

Согласно официальному заявлению, опубликованному в телеграм-канале Минцифры, было сообщено, что информация о якобы планируемых ограничениях доступа в интернет в выходные дни, распространяемая под видом сообщений от пресс-службы Минцифры России, не соответствует действительности.

Ранее Минцифры РФ опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и Правительства РФ.