Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 10:15

Минцифры опровергло слухи о предстоящем ограничении Интернета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство цифрового развития (Минцифры) опровергло информацию, циркулирующую в мессенджерах, якобы исходящую от ведомства и касающуюся планов по ограничению доступа к сети.

Согласно официальному заявлению, опубликованному в телеграм-канале Минцифры, было сообщено, что информация о якобы планируемых ограничениях доступа в интернет в выходные дни, распространяемая под видом сообщений от пресс-службы Минцифры России, не соответствует действительности.

Россиянам рассказали, как пользоваться QR-кодом вместо паспорта
Россиянам рассказали, как пользоваться QR-кодом вместо паспорта

Ранее Минцифры РФ опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и Правительства РФ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar