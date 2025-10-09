Валдайский форум
9 октября, 10:47

«Альтернативы нет»: В Госдуме призвали навсегда сохранить формат самозанятости в России

Обложка © Life.ru

В настоящее время самозанятость представляет собой безальтернативный и наиболее оптимальный вариант как для самих россиян, так и для системы налогообложения и экономики в целом. Соответствующее заявление сделал доктор экономических наук, профессор и депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с SHOT.

Он отметил, что режим самозанятости оптимально сочетает интересы граждан и систему государства. По этой причине парламентарий считает, что в настоящее время альтернативы такому виду деятельности нет.

«Есть перегибы, когда нерадивые работодатели заставляют своих работников оформлять самозанятость под угрозой увольнения. С этими перегибами надо бороться. Но сам формат нужно оставить — это уже сложившийся формат экономических отношений, который не нужно ломать», — подчеркнул Новичков.

Налоговый юрист Иван Морозов, в свою очередь, заявил, что отмена самозанятости в России маловероятна. Параметры режима могут быть скорректированы, например, путём повышения налогов или введения новых ограничений. Однако полное упразднение режима чревато возникновением налоговых преступлений.

Кабмин опроверг изменение налогового режима самозанятых в 2026 году
Напомним, что ранее в Совфеде выступили с инициативой завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году, а не в 2028. Объясняется это тем, что возникла необходимость системной корректировки налогообложения самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учётом накопленного опыта.

Юлия Сафиулина
