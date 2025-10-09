В украинской армии появятся киберсилы

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о создании киберподразделений в составе Вооружённых сил страны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Верховная Рада поддержала за основу законопроект №12349 о создании киберсилы Вооружённых Сил Украины: формирование киберрезерва», — написал он.

Документ получил поддержку 255 депутатов при общем количестве 450 парламентариев. Новый законопроект предусматривает формирование специальных подразделений, которые займутся обеспечением кибербезопасности и защитой информационных систем ВСУ. В Раде утверждают, что инициатива направлена на усиление обороноспособности страны в цифровом пространстве.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены до конца 2025 года создать космические войска и обновить структуру сил обороны. До 31 декабря 2025 года планируется сформировать правовую и организационную базу для функционирования новых подразделений, а также адаптировать под них структуру оборонных сил страны.