Сотрудник разведки с позывным Знахарь, входящий в состав войсковой группировки «Восток» ВС РФ, поделился историей о том, как его отряд применил хитрый манёвр при зачистке села Нововасилевское в Запорожской области. По его словам, бойцам понадобился простой камень.

«Брали в плен, обманули обычным камнем. Кинули камень туда — там завошкались они. Ну, вышли двое. Отвели куда надо. А испугались, потому что думали — граната», — пояснил он в беседе с телеканалом «Звезда».

В это же время штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка из 5-й гвардейской армии, входящие в группировку «Восток», успешно завершили взятие под контроль указанного села. Солдаты продвигались туда небольшими отрядами, последовательно осматривая дома, подвалы и подсобные помещения. По рассказам участников операции, в ходе боёв были уничтожены крупные силы врага.

А ранее Life.ru писал, что ВС России оттеснили экипированных британских наёмников ВСУ в Нововасилевском. По данным Минобороны РФ, иностранные специалисты борются до последнего. Они не отступают и не сдают позиции. Несмотря на это, российским бойцам удаётся оттеснять противника и продвигаться вперёд, очищая каждый метр территории.