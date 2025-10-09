Валдайский форум
Момент, как отец выбросил из окна трёхлетнюю дочку в Уфе, попал на видео

Момент, как 34-летний мужчина выкидывает с балкона свою трёхлетнюю дочь в Уфе, попал на видео. Жуткие кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Отец в Уфе выбрасывает с балкона маленькую дочку. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что девочке провели двухчасовую операцию — у неё сдавленно-оскольчатый перелом черепа, состояние крайне тяжёлое. Также уточняется, что отец в момент происшествия был трезв, но мог принимать запрещённые вещества. Он сначала выкидывал с балкона разные вещи, а затем схватил ребёнка. После падения девочка ударилась головой об асфальт и потеряла сознание.

Мужчина не раскаялся в содеянном. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребёнка.

Напомним, что в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. По предварительной информации, в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире одни, так как мать ребёнка со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

