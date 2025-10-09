Выброшенная из окна малышка из Уфы находится в крайне тяжёлом состоянии

В детской больнице №17 Уфы врачи ведут отчаянную борьбу за жизнь трехлетней девочки, которая сегодня утром выпала из окна четвертого этажа дома на улице Ульяновых. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжёлое.

Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Он подтвердил, что девочка сразу после инцидента была доставлена в медучреждение и сейчас находится в операционной, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире одни, так как мать ребёнка со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Мужчина состоял на учёте у психиатра. Перед трагедией он разгромил всю квартиру.