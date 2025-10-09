Матери выброшенной из окна крохи сообщили о трагедии, она срочно вылетела домой

Матери выброшенной из окна малышки в Уфе сообщили о трагедии. Мать трёхлетней Полины Анна — преподаватель английского языка, вынуждена экстренно прервать плановое лечение в Калининграде, где она находилась со старшим сыном, шестилетним Егором, из-за проблем с суставами.

Мужчина выбросил свою дочь из окна. Мать шокирована случившимся. Фото © Telegram / SHOT

В это время дома, в Уфе, с отцом, Андреем (электриком, ранее не замеченным в агрессии), оставалась младшая дочь. Картина обрушилась внезапно: отец выбросил девочку из окна. Медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина был абсолютно трезв, что делает его мотив еще более пугающим. На данный момент Андрей не в состоянии дать внятных объяснений содеянному и, по сообщениям, не демонстрирует раскаяния. Врачи борются за жизнь маленькой Полины, которая находится в критическом состоянии.

Напомним, что в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. По предварительной информации, в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире одни, так как мать ребёнка со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Мужчина состоял на учёте у психиатра.