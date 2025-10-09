Двоих жителей Ульяновска задержали за поджог сотовой вышки ради заработка

Двое жителей Ульяновска подозреваются в организации поджога телекоммуникационного оборудования. Информацию об этом передаёт пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России по региону.

Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Ульяновской области

«Установлено, что указанные лица за денежное вознаграждение, действуя по указанию неизвестного пользователя интернет-мессенджера, изготовили самодельное зажигательное устройство и совершили поджог термошкафа с телекоммуникационным оборудованием вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи, расположенной в микрорайоне Зелёный г. Новоульяновска Ульяновской области», — отмечает ведомство.

Подозреваемые фиксировали свои действия на мобильное устройство и передавали видеоматериалы анонимным кураторам. В настоящее время в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что расследование для установления всех обстоятельств преступления продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Коврова за подготовку к акту госизмены и участие в террористической организации. Он вступил в контакт с ВСУ, заполнил «анкету кандидата» и разработал маршрут на территорию Украины для вступления «Иностранный легион» ВСУ. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.