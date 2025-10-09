Руководитель обувной фабрики из Италии Летиция Галли отпраздновала 105-летие прямо в офисе — в окружении коллег и подчинённых. Несмотря на возраст, она по-прежнему занимается делами компании, основанной её отцом почти сто лет назад. Об этом сообщил Sputnik Mundo.

В Италии 105-летняя бизнесвумен отметила день рождения на рабочем месте. Видео © Х / Luis Barranco

Видеопоздравление итальянки стало вирусным в соцсетях. Свой первый рабочий день на фабрике Галли провела ещё в 1939 году, когда ей было всего 19 лет. За годы она смогла не только сохранить семейный бизнес, но и укрепить его позиции даже в тяжёлое военное время. В 2005 году управление перешло к третьему поколению семьи, однако Летиция до сих пор активно участвует в делах предприятия.

Ранее власти Японии сообщили, что число жителей страны, перешагнувших столетний рубеж, достигло рекордных 99 763 человек. Подавляющее большинство среди них — женщины, их более 88%. Этот показатель растёт уже 55 лет подряд: если в 1963 году долгожителей было всего 153, то теперь их почти сто тысяч. При этом в стране стремительно стареет население — доля граждан старше 65 лет превысила 29% и достигла 36 миллионов человек.