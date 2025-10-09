Италия готовит закон о запрете паранджи и никабов по примеру Франции

Правящая партия «Братья Италии» объявила о планах внести законопроект, запрещающий ношение паранджи и никабов в общественных местах. За нарушение предусмотрены штрафы от €300 до €3 тыс. (от 30 до 300 тысяч рублей), сообщает Politico.

Инициатива станет частью пакета мер, предложенного премьер-министром Джорджей Мелони. Документ также предусматривает регулирование финансирования мечетей, ограничение ношения хиджаба, ужесточение наказаний за принудительные браки и обязанность религиозных организаций раскрывать источники иностранного финансирования.

В партии подчеркнули, что ориентировались на опыт Франции, которая первой в Европе запретила паранджу в 2010 году. В Италии с 1975 года действует закон, запрещающий полностью закрывать лицо, однако в нём не указаны конкретные виды одежды.

Ранее сообщалось, что запрет никаба в России не ущемит права верующих, поскольку у российских мусульман исторически отсутствовала традиция ношения этой закрывающей лицо одежды. Эксперт призвал запретить ношение никаба в стране, из-за популяризации данного элемента среди российских мусульман.