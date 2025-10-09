Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 11:04

Италия готовит закон о запрете паранджи и никабов по примеру Франции

Обложка © Unsplash / Javad Esmaeili

Обложка © Unsplash / Javad Esmaeili

Правящая партия «Братья Италии» объявила о планах внести законопроект, запрещающий ношение паранджи и никабов в общественных местах. За нарушение предусмотрены штрафы от €300 до €3 тыс. (от 30 до 300 тысяч рублей), сообщает Politico.

Инициатива станет частью пакета мер, предложенного премьер-министром Джорджей Мелони. Документ также предусматривает регулирование финансирования мечетей, ограничение ношения хиджаба, ужесточение наказаний за принудительные браки и обязанность религиозных организаций раскрывать источники иностранного финансирования.

В партии подчеркнули, что ориентировались на опыт Франции, которая первой в Европе запретила паранджу в 2010 году. В Италии с 1975 года действует закон, запрещающий полностью закрывать лицо, однако в нём не указаны конкретные виды одежды.

Сотни школ в российском регионе запретили ношение никабов и хиджабов
Сотни школ в российском регионе запретили ношение никабов и хиджабов

Ранее сообщалось, что запрет никаба в России не ущемит права верующих, поскольку у российских мусульман исторически отсутствовала традиция ношения этой закрывающей лицо одежды. Эксперт призвал запретить ношение никаба в стране, из-за популяризации данного элемента среди российских мусульман.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar