Мир на Ближнем Востоке снова под угрозой срыва из-за Израиля, считает политолог

Подписание мирного договора не станет сигналом для Израиля к прекращению боевых действий против палестинского движения ХАМАС. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Юрий Светов.

Специалист считает преждевременными разговоры об исчерпанности ближневосточного конфликта, напоминая, что в регионе уже бывали случаи возобновления военных действий после заключения мирных соглашений. Он пояснил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху не обладает абсолютной властью, и представители партий коалиционного правительства могут действовать вопреки его воле, что, по мнению эксперта, является одной из причин неустойчивости перемирия.

«Об исчерпанности израильско-палестинского конфликта говорить очень рано», — подчеркнул Светов.

Политолог обратил внимание на уже возникшие разногласия между сторонами на этапе реализации первой фазы плана, указав на расхождение в датах освобождения заложников, озвученных Израилем и американским президентом Дональдом Трампом. Светов допустил, что это может быть связано с личной заинтересованностью американского лидера, который хочет триумфально продемонстрировать подписание соглашения в эти выходные, чтобы укрепить свои позиции внутри расколотого американского общества.

Напомним, в секторе Газа наконец вступило в силу долгожданное перемирие между Израилем и движением ХАМАС. К этому шагу привели интенсивные дипломатические усилия. Как следует из условий соглашения, о которых сообщал источник, ХАМАС взял на себя обязательство освободить и передать Израилю всех оставшихся заложников в течение 72 часов.