Колесо обозрения рухнуло вместе с людьми на ярмарке в Боливии

В боливийском городе Санта-Крус произошло обрушение колеса обозрения во время работы ярмарки. О происшествии со ссылкой на местные источники сообщает издание El Deber.

По предварительной информации, инцидент произошёл в момент, когда аттракцион работал с посетителями. Парамедики подтвердили эвакуацию как минимум десяти пострадавших, при этом представитель частной службы скорой помощи Жан Нагера указал на значительно большее количество тех, кому потребовалась помощь. Медик сообщил, что общее число раненых достигло 45 человек.

Отмечается, что шесть пациентов получили переломы различной степени тяжести, включая двух человек с травмами таза. Несколько посетителей упали с высоты более десяти метров, что привело к серьёзным повреждениям. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия для оказания помощи пострадавшим и установления всех обстоятельств случившегося.

Похожее обрушение произошло в парке Саудовской Аравии. Аттракцион под названием «360 градусов» рухнул вместе с людьми. Инцидент произошёл в городе Эт-Таиф. Балка, на другом конце которой была прикреплена платформа с сиденьями, неожиданно переломилась, когда люди находились на самой верхней точке. Часть аттракциона с посетителями упала, а другой конец балки, ударил по ним.