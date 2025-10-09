7 минут ада от «гераней»: как Армия России разнесла хабы оружия НАТО и лишила Украину газа Оглавление Удар по Одесской области: что поразили «герани» Зимний кризис: во сколько Киеву обойдётся замена своего газа Заявления Зеленского об ударах по Белгородской и Курской областям Российские войска успешно обнулили поставки западного вооружения на Украину, а также оставили страну без собственного газа перед зимой. Куда прилетели БПЛА — в материале Life.ru. 9 октября, 13:24 Удар «геранями» по порту и добыче газа сорвал планы Киева. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba, Dmitriy Sidanchenko

Удар по Одесской области: что поразили «герани»

Российские войска нанесли удар по объектам на Украине. В Министерстве обороны рассказали, какие цели были поражены.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Несколько целей были поражены в Одесской области. В украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что дроны прилетели в их объекты. Нанесены значительные повреждения, на ремонт которых потребуется много времени. По данным военкора Александра Коца, удар пришёлся по порту Ильичевск (Черноморск). Отсюда Украина запускала безэкипажные катера. Предположительно, в момент атаки там шла выгрузка западной техники, вооружения и боеприпасов. Об этом свидетельствует вторичная детонация.

Удар наносился БПЛА «Герань-2». За семь минут 14 беспилотников уничтожили мощности ВСУ.

Россия лишает Украину козырей перед зимой. Фото © Telegram / shot

Зимний кризис: во сколько Киеву обойдётся замена своего газа

Выбивает Россия не только энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. Уничтожаются газодобывающие мощности и места хранения голубого топлива. Агентство Bloomberg сообщает, что 60% газодобычи киевского режима выведено из строя.

— Массированный обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привёл к потере примерно 60% добычи газа на Украине <…> Теперь Украине потребуется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа к концу марта, что обойдётся почти в 2 млрд евро, — пишут американские журналисты.

По их данным, Киев готовит обращение к западным странам с просьбой дать оборудование для ремонта, оружие для защиты объектов и, естественно, деньги для оплаты газа. В этом году Украина уже приобрела у заграничных поставщиков 4,58 миллиарда кубометров газа.

У союзников Украины также проблемы с газом. Газета Financial Times выяснила, что Великобритания грядущей зимой столкнётся с сокращением резервов и страна ещё больше попадёт в зависимость от импортёров. В Соединённом Королевстве произошло сокращение добычи на собственных месторождениях. При этом вырастет закупка за границей. Основным поставщиком газа для британцев является Норвегия. Таким образом, у Лондона появилась проблема, как самим не заморозить своих граждан. Вероятно, в таких условиях морозы на Украине их будут мало волновать. Тем более что, согласно опросу YouGov, британцы стали поддерживать несистемную партию Reform UK Найджела Фараджа, а не правящую Лейбористскую, у которой рейтинг всего 20%.

Заявления Зеленского об ударах по Белгородской и Курской областям

Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, кроме как угрожать России. По его словам, если подконтрольная ему территория окажется без электричества, то вооружённые формирования Украины будут наносить удары по объектам в Белгородской и Курской областях. Кроме того, его взор пал на северо-запад нашей страны.

— Относительно наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив, потому что были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не о единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск достижимы, — заявил киевский диктатор.

Также он согласовал некие операции СБУ на территории России. Военкор Евгений Поддубный напомнил, что летом штат структуры увеличился на 10 тысяч человек. Это именно те, кто осуществляет теракты на российской территории.

Авторы Даниил Черных