Женщина высунулась в окно машины и погибла от удушения стеклоподъёмником

В коммуне Бисси-сюр-Фле (Франция) 60-летняя женщина скончалась, оказавшись зажатой головой в окне своего автомобиля Fiat 500. По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что местная жительница не задействовала ручной тормоз, и машина начала скатываться назад.

Согласно данным полиции, женщина мыла свой автомобиль, когда вспомнила, что не поставила его на ручной тормоз. Пытаясь проникнуть внутрь через окно, она случайно активировала кнопку стеклоподъёмника. В этот момент машина начала движение назад, а автоматически закрывающееся стекло заблокировало её шею, вызвав смертельную асфиксию.

«Мы думали, что у неё случился сердечный приступ или какой-то сумасшедший пришёл, чтобы угнать её машину и причинить ей вред. Но мы и представить себе не могли, что произошло на самом деле», – заявила изданию подруга погибшей по имени Беатрис.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию о несчастном случае, исключив признаки насильственной смерти. Трагедия вызвала шок у родственников и друзей погибшей, которые вечером того же дня ожидали её на ужин и своевременно сообщили о пропаже. Брат погибшей, Франсуа, направил обращение в компанию Fiat с описанием обстоятельств происшествия, подчеркнув, что не намерен требовать материальную компенсацию, поскольку это не вернёт к жизни его сестру.

