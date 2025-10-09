ЕП призвал страны ЕС сбивать российские самолёты в их воздушном пространстве

Европарламент принял резолюцию, которая, согласно итогам голосования, содержит призыв к странам Евросоюза сбивать российские самолёты в случае их нахождения в европейском воздушном пространстве. Это произошло на фоне неоднократных заявлений Москвы о беспочвенности обвинений в нарушении российского воздушного пространства европейскими странами, при этом никаких доказательств представлено не было.

В тексте самой резолюции, как сообщается, Европарламент поддерживает любые шаги, которые позволят ЕС и его членам принимать «скоординированные, объединённые и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз». Кроме того, документ решительно осуждает действия России, которые названы «безрассудными и эскалационными», в связи с нарушением воздушного пространства стран-членов ЕС и союзников по НАТО — Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также «преднамеренные вторжения БПЛА на критически важные объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии».

Примечательно, что накануне, во вторник, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф признал отсутствие у ЕС доказательств причастности России к инцидентам с запуском дронов на европейской территории.

Тем временем союзники по НАТО обсуждают возможность проведения учений на границе с Россией, а также ослабление правил для пилотов в ответ на якобы нарушения воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолётами. Москва отвергает обвинения и называет их необоснованными.