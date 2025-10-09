Ноутбук спас туриста в Бразилии от бандитской пули

Невероятная история спасения произошла в Бразилии, где ноутбук буквально стал щитом для китайского бизнесмена во время разбойного нападения в Сан-Паулу. Китаец ожидал машину, когда к нему внезапно подбежал грабитель, пишет Mothership.

Инстинктивно спасаясь, бизнесмен схватил рюкзак с важными документами и ноутбуком и попытался убежать. Когда он отбежал примерно на 30-40 метров, то осознал, что грабитель похитил его багаж — стоимость похищенного имущества он оценил в 2 700 долларов. Истинный масштаб угрозы раскрылся в аэропорту при прохождении досмотра: в корпусе MacBook обнаружили застрявшую пулю.

