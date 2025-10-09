Валдайский форум
Ноутбук спас туриста в Бразилии от бандитской пули

Обложка © mothershp.sg

Невероятная история спасения произошла в Бразилии, где ноутбук буквально стал щитом для китайского бизнесмена во время разбойного нападения в Сан-Паулу. Китаец ожидал машину, когда к нему внезапно подбежал грабитель, пишет Mothership.

Инстинктивно спасаясь, бизнесмен схватил рюкзак с важными документами и ноутбуком и попытался убежать. Когда он отбежал примерно на 30-40 метров, то осознал, что грабитель похитил его багаж — стоимость похищенного имущества он оценил в 2 700 долларов. Истинный масштаб угрозы раскрылся в аэропорту при прохождении досмотра: в корпусе MacBook обнаружили застрявшую пулю.

В поисках свободы китаец добровольно стал бездомным
Ранее Life.ru сообщал о гибели молодого человека, который пытался спасти 17-летнюю сестру от жестокого нападения её бойфренда. Девушка, находящаяся на седьмом месяце беременности, вошла в квартиру, где её поджидал возлюбленный. Злоумышленник выстрелил в неё, ранив в живот.

