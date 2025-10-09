Члены НАТО, рассуждая о вероятности «смягчения ограничений» для пилотов боевых самолётов в отношении открытия огня по «воздушным объектам» из РФ, фактически «пугают самих себя». Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Члены Североатлантического альянса пугают самих себя, когда готовятся сбивать российские цели, которые якобы могут залетать на территорию НАТО. Они сами себе придумывают какие-то опасности, чтобы пугать своё население. Недавняя история с якобы российскими самолётами над территорией Эстонии может служить тому подтверждением», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его мнению, подобные инициативы со стороны НАТО не приведут к эскалации напряжённости в отношениях между альянсом и Россией, поскольку в пределах своей территории они вольны поступать, как считают нужным. Однако, существует опасение, что НАТО может нанести удар по российским объектам не только над своей территорией, пояснил депутат.

В случае, если альянс решится на атаку, но уже над территорией РФ, это неминуемо спровоцирует моментальный ответ со стороны Москвы. Поэтому членам НАТО следует проявлять максимальную бдительность и осторожность при определении целей, заключил Колесник.

Ранее Life.ru сообщал, что Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские самолёты в их воздушном пространстве. Кроме того, принятый ЕП документ решительно осуждает действия России, которые названы «безрассудными и эскалационными», в связи с якобы нарушением воздушного пространства стран-членов ЕС и союзников по НАТО — Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.