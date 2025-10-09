Валдайский форум
9 октября, 12:41

Баста уверен, что любовь даруется свыше

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Встретить настоящую любовь не зависит от воли и усилий человека. Такое мнение в беседе с корреспондентом Пятого канала высказал музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Баста высказался о том, как найти любовь. Видео © Пятый канал

«Если была бы моя возможность, я бы сделал так, чтобы каждый человек встретил свою любовь в одну секунду», — сказал артист на премьере своего мюзикла «Любовь без памяти».

По его словам, это чувство можно обрести исключительно по воле высших сил, а не следуя каким-либо рекомендациям или прилагая собственные старания для его поиска.

Ранее Баста рассказал о своих самых преданных поклонниках, которые не пропускают ни одного его концерта. Неважно, на какой сцене он выступает — его личный «фанатский клуб» в лице родных всегда следит за его творчеством. Если нельзя быть в зале, они смотрят трансляцию.

