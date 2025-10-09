На встрече в Душанбе Алиев ещё раз поздравил Путина с днём рождения

В ходе двусторонней встречи в Душанбе президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь главу государства Владимира Путина с днём рождения, отметив важность развития дружественных отношений между двумя странами.

«Буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днём рождения. Хотел бы ещё раз, пользуясь возможностью, вас поздравить и пожелать всего самого доброго вам и вашим близким, дружественному народу России», — сказал Алиев во время двусторонней встречи с Путиным.

Переговоры в таджикистанской столице стали первой полноформатной встречей лидеров за продолжительный период. Путин и Алиев ранее пересекались в сентябре на полях саммита ШОС в Китае, однако общения тогда не состоялось.

Предыдущая встреча глав государств проходила в октябре прошлого года, а первый после марта 2025 года телефонный разговор между лидерами состоялся седьмого октября — в день рождения российского президента.

Life.ru ранее писал, что Владимир Путин отметил свой день рождения, посвятив его работе. Глава государства выслушал подробный доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войсками относительно положения дел на фронтах. В течение дня президент занимался анализом оперативной обстановки и принятием стратегических решений по дальнейшему развитию событий в зоне СВО.