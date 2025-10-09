Валдайский форум
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 октября, 12:50

В Москве болгарка отскочила в лицо и застряла в груди у рабочего

Обложка © Freepik / wirestock

Житель Москвы серьёзно пострадал при работе с болгаркой. Об этом стало известно 360.ru.

ЧП произошло на территории Георгиевской церкви. По предварительным данным, машинка сорвалась во время работы, ударила 60-летнего мужчину по лицу и застряла у него в груди. Пострадавшего с тяжёлыми травмами оперативно доставили в больницу. Текущее состояние его здоровья не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе мужчина, находившийся на своей даче, случайно порезал шею болгаркой и впоследствии умер от обширного кровоизлияния. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
