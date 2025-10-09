Пенсионерка съела восемь живых лягушек для лечения спины, но чуда не случилось

В Китае 82-летняя женщина попыталась вылечить боль в пояснице с помощью опасного народного рецепта. Пенсионерка по фамилии Чжан проглотила восемь живых лягушек, что привело к экстренной госпитализации, сообщает South China Morning Post.

«Моя мать съела восемь живых лягушек. Теперь из-за острой боли она не может ходить», — рассказал сын врачу.

Многолетние страдания от поясничной грыжи побудили женщину прибегнуть к радикальному самолечению. Она попросила родственников поймать восемь небольших лягушек, размером меньше ладони взрослого человека, не раскрывая своих планов. В первый день женщина проглотила трёх земноводных, на следующий день — ещё пять, после чего почувствовала острую боль в животе и потеряла способность передвигаться.

Старший врач больницы Чжунвэнь предупредил об опасности подобных методов лечения, отметив, что в последние годы медики сталкиваются с пациентами, употребляющими сырую желчь змей или рыбы, а также прикладывающими лягушачью кожу к коже. Специалист подчеркнул, что такие практики не только не имеют научного обоснования, но и могут вызвать серьёзные осложнения, включая нарушения зрения, опасные инфекции и даже смертельный исход.

