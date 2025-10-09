Валдайский форум
9 октября, 12:41

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки ещё остаётся

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор сохранит осмотрительность в своей денежно-кредитной политике. Она подчеркнула, что окончательные решения по ключевой ставке до конца текущего года ещё не приняты, и возможность её понижения по-прежнему существует.

«Пространство для снижения ключевой ставки остаётся. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября», — сказала глава ЦБ в кулуарах «Финополиса».

Напомним, что 12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. — до 17% годовых. Согласно оценке регулирующего органа, годовая инфляция сохраняется на уровне, превышающем установленный целевой показатель в 4%.

Наталья Демьянова
