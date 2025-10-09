Литва выразила протест российскому дипломату из-за ударов по Украине

Временный поверенный в делах России в Вильнюсе Александр Ëлкин был вызван в литовский МИД, где ему вручили официальный протест в связи с продолжающимися обстрелами территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

В сообщении министерства говорится, что от России потребовали немедленно прекратить нанесение ударов по украинской территории. В ведомстве подчеркнули, что Литва продолжит оказывать поддержку Киеву.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России перешли к стратегии тотального подавления военной инфраструктуры Украины. По данным военных обозревателей, масштабные удары по энергообъектам, топливным базам и железнодорожным узлам от Харькова до Одессы создают критическую ситуацию для украинской армии перед зимой.