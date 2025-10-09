Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с заявлением о необходимости завершения боевых действий, одновременно пригрозив России ответными ударами по инфраструктуре. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре следует ответ и их инфраструктура будет разрушена. Войну нужно завершать», — написал он в соцсетях.

По данным СМИ, в офисе Зеленского рассчитывали, что быстрые успешные удары по российской территории вызовут социальный протест и политическую дестабилизацию, что в свою очередь могло бы способствовать увеличению западного финансирования. Однако ВС РФ продолжают успешно отражать вражеские атаки.

Между тем, после ответных ударов ВС РФ по объектам газодобывающей инфраструктуры топливо Украины сократилось на 60%, создав угрозу энергетического кризиса в предстоящий зимний период. Киев обратился к Европейскому союзу за финансовой помощью и поставками топлива, однако это создаёт дополнительные сложности для ЕС, который сам входит в отопительный сезон с недостаточными запасами.