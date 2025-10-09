Российские вооружённые силы перешли от точечных ударов к стратегии тотального подавления, что проявляется в масштабных пожарах от Харькова до Одессы и панических требованиях Киева о прекращении огня в воздухе. Об этом сообщают военные обозреватели «Царьграда».

Как пишет эксперт Илья Головнёв, буквально за сутки российские войска нанесли серьёзные удары по военной инфраструктуре Украины. По информации Генштаба, прицельным атакам подверглись объекты энергосистемы, топливные базы и ключевые железнодорожные узлы, что грозит украинской армии тяжёлой зимой из-за нехватки ресурсов и разрушенной логистики.

«Как стало известно, «Герани» сработали эффективно: в Калиновке под Киевом зафиксирован мощный пожар на нефтебазе», — передаёт телеканал.

Военкор Алексей Живов отметил, что после таких точных поражений Зеленский вновь начал говорить о необходимости прекращения огня в воздухе, что свидетельствует о достижении российской стороной стратегических целей. Минобороны России, в свою очередь, сообщает, что украинские силы продолжают вести обстрелы Белгородской области из систем HIMARS, запуская ракеты непосредственно из жилых кварталов Харькова, что оставляет десятки тысяч местных жителей без электричества.

Илья Головнёв также обратил внимание на резко возросшее число ударов по железнодорожной инфраструктуре, являющихся ответом на попытки Киева ограничить воздушное сообщение России. Разрушение вокзалов, подстанций и депо в Одесской, Киевской и Сумской областях носит постоянный и системный характер.