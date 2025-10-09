Меняются пищевые привычки: Названы причины осеннего обострения гастрита

С наступлением осени многие люди сталкиваются с обострением хронического гастрита, что связано с комплексом сезонных изменений. Подробности этого явления «Вечерней Москве» пояснила гастроэнтеролог София Кардашова.

Специалист отметила, что ухудшение состояния провоцируется как физиологическими, так и психологическими аспектами. Первой причиной является кардинальное изменение пищевых привычек, когда в меню становится меньше богатых клетчаткой свежих овощей и фруктов, но значительно возрастает доля тяжёлых мясных блюд, жирных соусов, жареной пищи и фастфуда, для переваривания которых желудок вынужден работать интенсивнее, что раздражает его слизистую оболочку.

«Кроме того, сокращение светового дня и понижение температуры часто приводят к менее активному образу жизни. Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду. Переедание, в свою очередь, перегружает желудок и может привести к обострению гастрита», — отметила Кардашова.

Вторым негативным фактором врач назвала общее ослабление иммунной защиты в сезон простуд. Для борьбы с инфекциями пациенты часто прибегают к приёму антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов, агрессивно воздействующих на желудок. Гастроэнтеролог предупредила, что антибиотики способны нарушать микрофлору, а НПВП — провоцировать воспаление желудочных стенок, создавая тем самым благоприятную почву для рецидива гастрита.

