9 октября, 13:22

«Развяжет руки»: Раскрыты последствия первого этапа соглашения Израиля и ХАМАС

Обложка © ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, ознаменовавшее начало первого этапа соглашения, вряд ли приведёт к всеобъемлющему мирному договору, поскольку ключевые задачи Израиля остаются невыполненными. Такое мнение выразил политолог Геворг Мирзаян.

«Главная цель Израиля — полностью зачистить Газу от ХАМАС, чтобы фактически полностью уничтожить движение, — не выполнена, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от этого. Сейчас стороны фактически договорились только о прекращении огня и освобождении заложников. Подобные договорённости были и раньше, но в последующем они ни к чему не приводили, так будет и в этот раз», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Мирзаян полагает, что Белый дом стремился к скорейшему соглашению по Газе до объявления лауреата Нобелевской премии мира, дабы президент США Дональд Трамп мог похвастаться «ещё одной законченной войной». Эксперт считает, что как только интерес Трампа к ситуации в Газе угаснет, боевые действия возобновятся с новой силой.

«Многие говорят, что Нетаньяху пришлось пойти на уступки Трампу, но на самом деле он больше выигрывает от подобной сделки с ХАМАС. После того как вернутся все израильские заложники, на Нетаньяху уже не будут давить их родственники, и это полностью развяжет ему руки», — объяснил политолог.

Вполне вероятно, что после завершения первого этапа договорённостей израильское правительство заявит о нарушении условий со стороны ХАМАС и нападении на их территорию, что даст повод для продолжения операции по зачистке сектора Газа, подытожил эксперт.

Напомним, ранее в секторе Газа вступило в силу долгожданное перемирие между Израилем и движением ХАМАС. К этому шагу привели интенсивные дипломатические усилия. Как следует из условий соглашения, о которых сообщал источник, ХАМАС взял на себя обязательство освободить и передать Израилю всех оставшихся заложников в течение 72 часов.

Дарья Нарыкова
