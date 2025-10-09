В Кремле рассказали о контактах между представителями администраций России и США

Представители администраций президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа продолжают постоянное взаимодействие в соответствии с договорённостями, достигнутыми во время саммита в Анкоридже 15 августа. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся», — подчеркнул Ушаков.

Он также отметил, что эти контакты основываются на взаимопонимании, достигнутом как перед встречей на Аляске, так и в ходе переговоров.

Ранее сообщалось, что российская и американская стороны готовятся к третьему раунду переговоров, призванных наладить отношения между странами и снять напряжённость. Встреча запланирована на осень, точные сроки которой ещё уточняются.