9 октября, 13:44

В Кремле рассказали о контактах между представителями администраций России и США

Обложка © Life.ru

Представители администраций президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа продолжают постоянное взаимодействие в соответствии с договорённостями, достигнутыми во время саммита в Анкоридже 15 августа. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся», — подчеркнул Ушаков.

Он также отметил, что эти контакты основываются на взаимопонимании, достигнутом как перед встречей на Аляске, так и в ходе переговоров.

Ушаков ответил на вопрос о контактах России и США

Ранее сообщалось, что российская и американская стороны готовятся к третьему раунду переговоров, призванных наладить отношения между странами и снять напряжённость. Встреча запланирована на осень, точные сроки которой ещё уточняются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

