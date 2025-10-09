«Понял, что пора остановиться»: Димон из мема о «заминированном тапке» завязал с алкоголем и нашёл работу

Дмитрий Кузьмин из Ленобласти, известный по мему «заминированный тапок» 2017 года, кардинально изменил свою жизнь. В недавнем эфире программы «Малахов» он поделился, что уже шесть лет ведёт трезвый образ жизни.

Сейчас Дмитрий работает на заводе, осваивает новые навыки и стремится стать сварщиком. Он также преобразил свой дом, создал спортивную площадку и начал заниматься стримингом. Сам Кузьмин считает, что именно вирусная популярность мема послужила катализатором для этих позитивных перемен.

«Я посмотрел на себя со стороны — и понял, что пора остановиться», — заявил Кузьмин.

В 2017 году Дмитрий Кузьмин, находясь в нетрезвом состоянии, стал героем вирусного видео. В кадре он, сидя в грязи у Невы, жаловался незнакомцу на то, что его тапок «заминировали» и просил «разминировать» его обувь, опасаясь взрыва. Этот ролик, ставший одним из самых долгоживущих мемов Рунета, принёс Кузьмину, несмотря на его непростое положение, внимание блогеров и журналистов.

Ранее сообщалось, что герой мема «плохо-плохо, неважно» Владимир, завирусившийся после одного из выпусков передачи «Давай поженимся», навсегда отказался от попыток найти свою любовь. Мужчина решил посвятить себя уделу дальнобойщика и путешествиям, а не поискам второй половинки.