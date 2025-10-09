Валдайский форум
Военный медик получил два ранения с разницей ровно в год, но оба раза возвращался на СВО

Военный врач из Калужской области с позывным Домкрат, служащий с первых дней СВО на Авдеевском направлении в составе 10-го танкового полка, дважды был ранен с разницей в год и один день. Несмотря на опасность, он продолжает спасать жизни под вражеским огнём, рассказали Life.ru в Народном фронте.

Военный медик с позывным Домкрат рассказал о своей службе. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Свой позывной российский медик полностью оправдывает — поднимает не технику, а жизни, спасая раненых бойцов под огнём. Тем временем дома его ждут жена и двое детей — именно ради них он пошёл на фронт — не за славой, а чтобы давать другим шанс вернуться к своим семьям.

«Война войной, но нужно оставаться человеком. Мы давали клятву Гиппократа — и обязаны помогать всем, независимо от того, с какой стороны они находятся», — говорит медик.

Домкрат также рассказал о невероятном совпадении, произошедшем за время службы. Он был тяжело ранен дважды — почти в один и тот же день, но с разницей ровно в год. Впервые — 16 марта 2023 года, и снова — 17 марта 2024-го, на том же направлении под Авдеевкой. По словам военного, даже после ранений он не потерял иронии и стойкости.

Ранее Life.ru рассказывал историю ветерана СВО, который после возвращения с фронта утратил зрение. Благодаря помощи Народного фронта он начал осваивать профессию массажиста и получил в подарок массажный стол.

Обложка © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Мария Любицкая
