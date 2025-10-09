Многодетную мать из Москвы отправили в СИЗО за оправдание терроризма

Московский Мещанский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 45-летней многодетной матери Юлии Мирзалиевой*, обвиняемой в публичном оправдании терроризма. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС, женщина была арестована после трёх предыдущих административных наказаний за мелкое хулиганство.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в документах.

Уроженка Казахстана, проживавшая ранее в Костромской области, не признаёт свою вину. В ходе судебного заседания она заявила, что сотрудники правоохранительных органов при задержании ворвались в её дом, проводили обыск с нарушением процедуры, а также требовали предъявить запрещённые вещества и средства технической связи. По словам Мирзалиевой*, её доставили на Лубянку, где взяли образцы ДНК.

Согласно материалам дела, в социальных сетях Мирзалиева* публиковала сообщения, в которых выражала поддержку действиям украинских вооружённых формирований на территории России. В частности, вторжение ВСУ в Курскую область в 2024 году вызвало у неё положительную реакцию, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее против женщины уже принимались меры правового воздействия — органы опеки Костромской области подавали иск об ограничении её родительских прав в отношении троих детей. В обоснование иска указывалось на формирование у детей негативного отношения к окружающим и стране, систематические неприязненные высказывания в адрес государства, а также отсутствие постоянного места работы.

Ранее следствие установило вменяемость Полины Костиковой*, студентки Государственного университета просвещения, проходящей по делу об участии в террористической организации. Детали проведённой экспертизы не разглашаются, однако повторная стационарная проверка не была назначена. Можно предположить, что специалисты пришли к выводу о вменяемости обвиняемой.

