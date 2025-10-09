Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 13:55

Зеленский объявил о предстоящей встрече с победившим на выборах в Чехии Бабишем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский пообщался с Андреем Бабишем, чешским политиком, победившим на парламентских выборах и претендующим на пост премьер-министра. Примечательно, что Бабиш, возглавляющий движение ANO, известен своей критикой в адрес поддержки, оказываемой Украине.

«Сегодня я говорил с лидером партии-победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха», — написал Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что планирует личную встречу с Бабишем в ближайшее время.

Бабиш считает, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз
Напомним, на парламентских выборах в Чехии победу одержало движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша. Действующий глава кабмина Петр Фиала уже направил поздравления лидеру победившей партии. После обработки 99,45% бюллетеней, партия ANO получила наибольшую поддержку избирателей, набрав 34,72% голосов. Это обеспечило ей 80 мест в Палате депутатов (из общего числа 200). В парламент прошли представители шести политических партий.

