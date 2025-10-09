«Любимец публики»: Центробанк выпустит памятную монету с Лунтиком

Банк России (ЦБ) планирует в 2027 году выпустить в обращение памятные монеты, посвящённые мультипликационному герою Лунтику. Об этом сообщил продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов.

По его словам, выпуск будет включать серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием, а общий тираж составит порядка миллиона экземпляров. Продюсер отметил, что популярный персонаж был выбран для лимитированной линейки монет благодаря своей многолетней любви зрителей.

«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа. Все отношения с ЦБ урегулированы должным юридическим образом», — рассказал «Абзацу» продюсер.

Ранее Life.ru сообщал, что новая банкнота в 500 рублей получит уникальный дизайн, отражающий колорит Северного Кавказа. В выборе символов для неё поучаствовали уже более миллиона человек. В результате лицевую сторону украсит изображение, связанное с Пятигорском, а на обратной стороне появится узнаваемая достопримечательность всего федерального округа.