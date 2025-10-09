Красноярец устроил «угон» автомобиля, чтобы не ехать с женой на шоппинг

В Красноярске мужчина сам инсценировал угон своего автомобиля Toyota Corona, чтобы не ехать с женой по магазинам. Об удивительном происшествии сообщает ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что инцидент произошёл в апреле текущего года. Тогда в полицию обратилась жена мужчины, сообщив о пропаже машины. Автомобиль обнаружили на острове Отдыха с повреждённым замком зажигания и следами попытки вскрытия багажника. Первоначально было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем.

Однако в ходе расследования выяснилось, что владелец сам оставил машину на острове и специально повредил замок, оставив на капоте чужую куртку для убедительности. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ, мера пресечения — подписка о невыезде.

А ранее россиянам назвали самые угоняемые автомобили в России. Оказалось, что в текущем году в РФ был зафиксирован резкий рост числа угонов машин — показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.